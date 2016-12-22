ВСУ готовы с 24 декабря соблюдать режим прекращения огня
22/12/2016 16:07
ВСУ не будут открывать огонь
Украинские военные готовы соблюдать режим прекращения огня с полуночи 24 декабря, заявил спикер Министерства обороны из вопросов АТО Александр Мотузяник.
«Тяжелое вооружение было отведено, были соблюдены режим прекращения огня», – сказал.
При этом украинская армия будет отвечать на провокационные обстрелы со стороны сепаратистов.
«И в дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента. Вместе с тем мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые несут угрозу военнослужащим ВСУ, вести ответный огонь», – отметил полковник.
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Теги: АТО
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