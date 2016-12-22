«АТБ» расширяет свои сети в Крыму и на Донбассе через «магазины-двойники»
22/12/2016 17:01
АТБ расширяет деятельность на оккупированных территориях
Сеть «АТБ» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и в Крыму продолжает развивать свои сети, при этом используя «магазины-двойники», заявил политический эксперт Дмитрий Воронков.
По его словами, в 2015 году в бюджет России «АТБ» перечислило около 5 млн долл налогов, при этом, для расширения своего бизнеса они используют «магазины-двойники», поставляя туда украинскую продукцию.
Эксперт подчеркнул, что руководство сети обосновывает свои бизнес-связи с неподконтрольными Украине регионами исключительно гуманитарными целями так называемой заботой о людях, находящихся в зоне конфликта.
ДНР и ЛНР признаны Украиной, как террористические организации, и относиться к такой дельности нужно в рамках отечественного законодательства, заявил эксперт.
Закон Украины предусматривает, что «финансированием терроризма являет сбор активов или любого рода средств, которые в дальнейшем будут использоваться для организации или подготовки террористических актов».
По убеждению Воронкова действия, проводимые владельцами АТБ, подпадают под статью «пособничество терроризму», к тому же, в особо крупных размерах.
Как ранее сообщали «Комментарии», народные депутаты Украины, члены группы «Депутатский контроль"Андрей Шинькович (БПП), Тарас Кремень (Народный фронт) и Дмитрий Лубинец (БПП) обратились к Совету национальной безопасности и обороны, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины с требованием расследовать и дать правую оценку ряду фактов относительно сети супермаркетов «АТБ-Маркет».
Напомним, 21 апреля 2015 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2689 от 21.04.2015 года «О национализации имущества торговой сети «АТБ». Поводом для инициативы стали подозрения в финансировании торговой сетью террористов на отдельных территориях Донбасса.
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Теги: АТБ-маркет, Крым, финансирование терроризма
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