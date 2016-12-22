Визовый центр Испании сменил прописку

Визовые заявления от имени посольства Испании в Украине теперь принимает компания BLS International Services Ltd.

С 17 декабря визовые заявления от имени посольства Испании в Украине принимает компания BLS International Services Ltd. Поменялся и адрес визового центра Испании в Киеве – теперь он находится по адресу Киев, ул. Ильинская, 8, неподалеку от станции метро «Контрактовая площадь». Это следует из информации, размещенной на сайте посольства, сообщает otpusk.com.

В новом помещении визового центра еще не окончен ремонт, к тому же для обработки визовых заявлений выделен весьма небольшой штат сотрудников. Но ситуацию спасает то, что поток заявителей в связи с низким сезоном тоже невелик. К тому же многие туроператоры, наученные горьким опытом предыдущих лет, решили не искушать судьбу и порекомендовали своим туристам позаботиться о подготовке всех необходимых документов заранее. Таким образом, смена компании-провайдера пока никак не отразилась на процессе оформления и выдачи визовых аппликаций. Хотя очевидно, что главное испытание еще впереди: ближе к лету турпоток в Испанию неминуемо увеличится, и тогда станет ясно, насколько новый визовый центр готов к полноценной работе.

За рубежом деятельность BLS International Services, выигравшей тендер МИД Испании по обслуживанию визовых центров страны во всем мире, порой вызывала гораздо больший резонанс. Об этом напоминают мировые СМИ. Как сообщало издание Ratanews.Travel, летом этого года материнская структура данной компании оказалась замешанной в незаконной продаже персональных данных и конфиденциальной информации абонентов телефонных сетей Индии. А в 2014 году BLS International Services Ltd была отстранена от управления визовыми центрами Индии в странах Северной Америки. Объяснялось это так: в связи с многочисленными жалобами и неспособностью обеспечить качественный сервис. Об этом в мае 2014 года написало издание American Bazaar.

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