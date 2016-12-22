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Гендиректор Lauffer Group: «Наше предприятие нацелено на сотрудничество с Европой и странами ближнего зарубежья»

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Продукция компании Lauffer Group – только из натурального сырья, спрос на нее большой как в Украине, так и за рубежом

Продукция компании Lauffer Group – только из натурального сырья, спрос на нее большой как в Украине, так и за рубежом

Украине нужно заявлять о себе, как о стране, способной выпускать готовую продукцию высокого качества

На сегодня в Украине работают порядка 970 специализированных предприятий, мощности которых позволяют перерабатывать более 3 млн. тонн продовольственной пшеницы. Аналитики Lauffer Group, группы торговых и производственных компаний, владеющей рядом заводов по производству хлебобулочных изделий, считают, что потенциальный годовой доход Украины от экспорта пшеницы был бы на $100 млн. больше, чем от продажи сырья.

Об этом в интервью Цензор.нет рассказал Виталий Балыхин, руководитель Lauffer Group.

«Одна из основных задач – обеспечить стабильное предложение сырья. Государство могло бы это сделать, подняв вывозные пошлины. Это помогло бы контролировать вывоз пшеницы и поддержало бы развитие отечественного производства муки. Стабильное наличие сырья позволит активизировать приток инвестиций в строительство современных мукомольных предприятий, а это и рабочие места, и поступления в бюджет. Срок окупаемости таких инвестиций – около пяти лет. Конечно, нельзя забывать, что для прихода инвестора необходимо улучшать климат на рынке: меньше бюрократии и равные условия для всех участников. В этом государство играет основную роль», – объяснил он.

Также Виталий Балыхин рассказал об особенностях работы своей компании. «Наше предприятие нацелено на сотрудничество с Европой и странами ближнего зарубежья. Перспектив для деятельности много, особенно для нашей компании, которая помимо переработки муки занимается выпуском хлебобулочных изделий, кондитерских и бакалейных товаров. Так как вся продукция выпускается только из натурального сырья, спрос на нее большой как в Украине, так и за границей», – рассказал генеральный директор Lauffer Group.

Также генеральный Виталий Балыхин подчеркнул, что Украине следует «уходить от имиджа поставщика сырья, заявлять о себе как о стране, способной выпускать готовую продукцию высокого качества».

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Теги: пшеница, мука, компания

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