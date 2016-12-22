Самой надежной авиакомпанией в мире оказалась Qatar Airways

При составлении рейтинга учитывались пунктуальность, сервис и обработка заявок на компенсации пассажирам за последние три года

Сервис Airhelp, помогающий туристам получить компенсации за отмененные или задержанные авиарейсы, составил рейтинг самых надежных перевозчиков.

При составлении рейтинга компания изучила данные по пунктуальности, сервису и обработке заявок на компенсацию авиакомпаний за последние три года.

В итоге самым надежным перевозчиком была названа национальная авиакомпания Катара Qatar Airways. Второе место досталось итальянской Air Dolomiti. Третье – Austrian Airlines. Также в топ-10 попали Singapore Airlines, KLM, Virgin Atlantic Airways, Air Baltic, Cathay Pacific Airways, Air Canada и Finnair.

«Международные Авиалинии Украины» расположились на 45-м месте рейтинга. Российский «Аэрофлот» занял лишь 57-е место.

На самом последнем, 78-м месте, оказался турецкий аиаперевозчик Onur Air.