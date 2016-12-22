МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Самой надежной авиакомпанией в мире оказалась Qatar Airways

0

«Международные Авиалинии Украины» расположились на 45-м месте рейтинга

«Международные Авиалинии Украины» расположились на 45-м месте рейтинга

При составлении рейтинга учитывались пунктуальность, сервис и обработка заявок на компенсации пассажирам за последние три года

Сервис Airhelp, помогающий туристам получить компенсации за отмененные или задержанные авиарейсы, составил рейтинг самых надежных перевозчиков.

При составлении рейтинга компания изучила данные по пунктуальности, сервису и обработке заявок на компенсацию авиакомпаний за последние три года.

В итоге самым надежным перевозчиком была названа национальная авиакомпания Катара Qatar Airways. Второе место досталось итальянской Air Dolomiti. Третье – Austrian Airlines. Также в топ-10 попали Singapore Airlines, KLM, Virgin Atlantic Airways, Air Baltic, Cathay Pacific Airways, Air Canada и Finnair.

«Международные Авиалинии Украины» расположились на 45-м месте рейтинга. Российский «Аэрофлот» занял лишь 57-е место.

На самом последнем, 78-м месте, оказался турецкий аиаперевозчик Onur Air.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: авиакомпании, надежность, МАУ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> «Люфтганза» наконец поладила с пилотами

«Люфтганза» наконец поладила с пилотами

"> Украинские авиакомпании увеличили пассажиропоток

Украинские авиакомпании увеличили пассажиропоток

"> Куда разрешат летать украинским авиакомпаниям

Куда разрешат летать украинским авиакомпаниям

"> Определены десять лучших авиакомпаний мира на 2017 год

Определены десять лучших авиакомпаний мира на 2017 год

Загрузка...

Последние новости

22:22

Молодые американцы не хотят съезжать от родителей

21:49

Качиньский вместе с США намерен общаться с Россией «с позиции силы»

21:13

Укрупняемся: в Украине может появиться 1000-гривневая банкнота

21:08

Экс-премьера Франции обсыпали мукой

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Кто победил на декабрьских выборах в Донецкой области

Кто победил на декабрьских выборах в Донецкой области »

Одесса

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона »

Запорожье

У людей появится еще один орган - ученые

У людей появится еще один орган - ученые »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.