Российских хакеров обвинили во взломе украинской артиллерии

Американская компания обнаружила вариант вредоносного ПО на устройствах наведения арттехники с операционной системой Android, принадлежащих украинским военным

Американская компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности, обвинила российских хакеров, которых связывают с российскими властями, в использовании вредоносного ПО для взлома системы украинской артиллерии, пишет Financial Times. Специалисты обнаружили закладку для удаленного доступа X-Agent, которую ранее использовали Fancy Bear, в пакете для смартфонов и планшетов на Android под названием «Попр-Д30.apk».

Аналогичный пакет входил в состав приложения «Укроп», которое было разработано офицером 55-й отдельной артиллерийской бригады Ярославом Шерстюком для упрощения расчетов при ведении огня. По утверждениям самого Шерстюка, приложение скачали около девяти тысяч раз.

Издание отмечает, что компания обнаружила вариант вредоносного ПО на устройствах наведения артиллерийской техники с операционной системой Android, принадлежащих украинским военным. Специалисты полагают, что полученные данные могли быть переданы одной из сторон украинского конфликта. Вирус содержался в приложении на Android, помогающем ускорить обработку информации о координатах цели.

По оценке независимых экспертов, за последние три года украинская армия потеряла 80% своих гаубиц Д-30. Это самая большая доля потерь среди всех видов техники и артиллерии.

Специалисты компании утверждают, что за попыткой взлома стоит хакерская группа Fancy Bear, которую обвиняли в атаке на базу данных Демократической партии США в ходе предвыборной кампании.

Отмечается, что в CrowdStrike, нанятой комитетом демократов для расследования атак, «с самого начала были наполовину уверены, что одной из двух хакерских группировок, взломавших серверы штаба демократов, на самом деле были хакеры, связанные с одной из российских спецслужб».

Фото: пресс-центр АТО