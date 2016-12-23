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общество

На праздники дополнительные поезда повезут в Кривой Рог , Ивано-Франковск и Черновцы

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дополнительные поезда могут перевезти 275 тысяч пассажиров

дополнительные поезда могут перевезти 275 тысяч пассажиров

На новогодние праздники добавили 29 дополнительных поездов

«Укрзализныця»  назначила на новогодние праздники  29 дополнительных поездов. Об это говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

В частности,  «Укрзализныця» назначила еще два дополнительных поезда № 249/250 Киев-Ивано-Франковск-Черновцы и № 175/176 Киев-Кривой Рог. Поезд № 249/250 отправится из Киева 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9 января. В обратном направлении - 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8, 10 января. Дополнительный поезд № 175/176 Киев-Кривой Рог будет отправляться из Киева и Кривого Рога 29, 30 и 31 декабря. «Всего на зимние праздники на пиковые даты уже назначено 29 дополнительных поездов на 201 рейс в разных направлениях - это свыше 275 тыс. мест в поездах», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее "Комментарии" писали о том в Польшу прибыл первый Интерсити из Киева. 

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Теги: поезд, Укрзализниця, праздники

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