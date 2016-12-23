На праздники дополнительные поезда повезут в Кривой Рог , Ивано-Франковск и Черновцы

На новогодние праздники добавили 29 дополнительных поездов

«Укрзализныця» назначила на новогодние праздники 29 дополнительных поездов. Об это говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

В частности, «Укрзализныця» назначила еще два дополнительных поезда № 249/250 Киев-Ивано-Франковск-Черновцы и № 175/176 Киев-Кривой Рог. Поезд № 249/250 отправится из Киева 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9 января. В обратном направлении - 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8, 10 января. Дополнительный поезд № 175/176 Киев-Кривой Рог будет отправляться из Киева и Кривого Рога 29, 30 и 31 декабря. «Всего на зимние праздники на пиковые даты уже назначено 29 дополнительных поездов на 201 рейс в разных направлениях - это свыше 275 тыс. мест в поездах», - говорится в сообщении пресс-службы.

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