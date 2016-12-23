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Украинцы недовольны всеми: президентом, премьером, коалицией и оппозицией

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Деятельностью Порошенко неудовлетворены 82% респондентов, Гройсмана – 78%

Деятельностью Порошенко неудовлетворены 82% респондентов, Гройсмана – 78%

В рейтинге кандидатов на пост президента Украины лидером остается Тимошенко

Лишь 16% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Петра Порошенко, 82% – не довольны. Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны – 78%. Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия довольны практически 11%, не удовлетворены – 82%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного группой «Рейтинг» и опубликованных в пятницу, 23 декабря.

Деятельностью парламентской оппозиции довольны 12% опрошенных, не довольны – 78%, по коалиции оценки еще хуже – лишь 6% удовлетворены, 86% – не удовлетворены.

Лидером электоральных симпатий среди политических партий является ВО «Батькивщина». В случае проведения выборов в ближайшее время за эту политическую силу могут отдать свои голоса 16,0% тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором партии. 11,8% готовы поддержать БПП «Солидарность», 11,7% – Оппозиционный блок, 8,5% – Радикальную партию, 8,6% – партию «Самопомощь», 6,7% – Гражданскую позицию, 5,9% – партию «За жизнь», столько же – ВО «Свобода», 2,7% – УКРОП, 2,5% – Движение новых сил Саакашвили. Рейтинг других политических сил менее 2%.

В рейтинге кандидатов на пост президента Украины лидером остается Тимошенко. Ее готовы поддержать в случае проведения выборов в ближайшее время 17,7% респондентов, которые приняли бы участие в выборах и определились со своими электоральными симпатиями. За Порошенко проголосовали бы – 13,5%, Бойко – 10,4%, Ляшко – 8,8%, Садового – 8,4%, Гриценко – 8,1%, Рабиновича – 7,3%, Тягнибока – 4,9%, Яроша – 3,5%, Савченко – 1,8%, Билецкого – 0,9%.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 8–18 декабря 2016

Фото: EPA/LETA

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Теги: президент, рейтинг, социологи, опрос

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