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общество

Полиция составила фоторобот вандала, осквернившего синагогу на могиле Рабби Нахмана

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У подозреваемого правое ухо в верхней части деформировано в результате травмы

У подозреваемого правое ухо в верхней части деформировано в результате травмы

Полиция Черкасской области опубликовала фоторобот вандала, который осквернил синагогу на могиле Рабби Нахмана в Умани, говорится в сообщении пресс-служба регионального управления полиции.

«Подозреваемому на вид на вид 30-35 лет, рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано в результате травмы. Мужчина был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки», - говорится в описании фоторобота. 

Как сообщали «Комментарии», 21 декабря неизвестные устроили погром в синагоге на могиле раби Нахмана в Умани. Они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко взял дело на личный контроль, заявив о недопустимости проявлений антисемитизма и религиозной нетерпимости.

Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, однако позже его переквалифицировали по ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Теги: синагога, Умань

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