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общество

Завтра в Украине небольшой мокрый снег

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В воскресенье будет снежно

В воскресенье будет снежно

Завтра в Украине будет облачно и пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус., сообщили Гидрометеорологический центр. 

Завтра на западе облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-9 градусов, днем +2...-3 градуса. 

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -8...- 13 градусов, днем -1...-6 градусов. 

В Моршине небольшой мокрый снег, ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1 градуса. 

Кроме того, в Трускавце небольшой мокрый снег, ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса. 

В Сваляве небольшой мокрый снег, ночью -5...-7 градусов, днем 0 ..- 2 градуса. 

По прогнозу, завтра на севере страны будет облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-4 градуса. 

В центре облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем +2...-3 градуса. 

На востоке облачно, местами небольшой мокрый снег, туман, на дорогах гололедица ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-9 градусов, днем +1...-4 градуса. 

На юге облачно, местами небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса. 

В Крыму облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...- 7 градусов, днем +2...- 3 градуса. 

В Ялте ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.

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Теги: снег, погода

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