Спасатели Чернигова ищут провалившийся под лед на Десне автомобиль

Автомобиль, которым управлял 42-летний мужчина ушел под лед на реке Десна в районе пляжа «Золотой берег»

В Чернигове на дне реки Десны ищут автомобиль, который ушел под лед в ночь на 24 декабря в районе пляжа «Золотой берег». Днем ранее спасатели тоже проводили поисковые работы. Удалось обнаружить детское автокресло и госномер затонувшей машины, по которому и определили владельца. Вечером в субботу поиски остановили из-за запрета проводить подводные работы в темное время суток. В воскресенье спасатели продолжают работы.

Известно, что водитель авто – мужчина 1974 года рождения.

К поисковым работам привлечено 10 единиц техники, 3 моторные лодки и 34 человека. Обследовано около 50 тысяч квадратов дна реки. Поисковые работы продолжаются.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Херсоне на дне реки нашли легковушку с двумя телами.