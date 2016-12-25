Спасатели Чернигова ищут провалившийся под лед на Десне автомобиль
25/12/2016 13:40
Поисковые работы продолжаются
Автомобиль, которым управлял 42-летний мужчина ушел под лед на реке Десна в районе пляжа «Золотой берег»
В Чернигове на дне реки Десны ищут автомобиль, который ушел под лед в ночь на 24 декабря в районе пляжа «Золотой берег». Днем ранее спасатели тоже проводили поисковые работы. Удалось обнаружить детское автокресло и госномер затонувшей машины, по которому и определили владельца. Вечером в субботу поиски остановили из-за запрета проводить подводные работы в темное время суток. В воскресенье спасатели продолжают работы.
Известно, что водитель авто – мужчина 1974 года рождения.
К поисковым работам привлечено 10 единиц техники, 3 моторные лодки и 34 человека. Обследовано около 50 тысяч квадратов дна реки. Поисковые работы продолжаются.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Херсоне на дне реки нашли легковушку с двумя телами.
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