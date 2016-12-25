Впервые за шесть дней в зоне АТО нет потерь среди украинских военнослужащих

В зоне АТО боевики режим тишины нарушали, но реже

Впрвые за шесть дней среди украинских военнослужащих в зоне АТО нет потерь. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет unn.com.ua.

По словам спикера, боевики в зоне АТО нарушали режим тишины несмотря на договоренность о прекращении огня, но ситуация имеет тенденцию к деэскалации.

«Враждебные обстрелы произошли во всех направлениях, однако обстановка имеет определенную тенденцию к деэскалации. В частности, спокойнее стало в основных горячих точках - на Светлодарской дуге, в Авдеевской промзоне, в Широкино и тому подобное. Также противник значительно реже применял тяжелое вооружение», - сообщил Александр Мотузяник.

Ранее "Комментарии» писали о том, что ВСУ готовы с 24 декабря соблюдать режим прекращения огня.