Главу СБУ настораживает убийство посла РФ в Анкаре и крушение Ту-154 по пути в Сирию
26/12/2016 06:32
СБУ проанализирует общедоступные и закрытые данные по факту этих ЧП.
Василий Грицак заявил, что две такие трагедии, произошедшие одна за другой будут иметь последствия для мирового сообщества
Два трагических для России события события подряд - гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа российского ТУ-154, везшнго артистов и журналистов в Сирию будут иметь последствия для мирового сообщества. Такое мнение высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала «112 Украина».
«Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества», - заявил Василий Грицак и добавил, что одновременная гибель такого количества людей – это трагедия для государства.
Также глава СБУ сообщил, что в планах ведомства анализ как общедоступных, так и закрытых данных по факту этих ЧП.
Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперт заявил, что Ту-154 взорвался в воздухе, в экстренных службах это отрицают.
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Главу СБУ настораживает убийство посла РФ в Анкаре и крушение Ту-154 по пути в Сирию
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