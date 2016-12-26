Главу СБУ настораживает убийство посла РФ в Анкаре и крушение Ту-154 по пути в Сирию

Василий Грицак заявил, что две такие трагедии, произошедшие одна за другой будут иметь последствия для мирового сообщества

Два трагических для России события события подряд - гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа российского ТУ-154, везшнго артистов и журналистов в Сирию будут иметь последствия для мирового сообщества. Такое мнение высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала «112 Украина».

«Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества», - заявил Василий Грицак и добавил, что одновременная гибель такого количества людей – это трагедия для государства.

Также глава СБУ сообщил, что в планах ведомства анализ как общедоступных, так и закрытых данных по факту этих ЧП.

Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперт заявил, что Ту-154 взорвался в воздухе, в экстренных службах это отрицают.