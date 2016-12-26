В Чернигове со дна Десны подняли утонувшую легковушку

Причина ухода под лед автомобиля устанавливается правоохранительными органами

Два дня спасатели Чернигова пытались достать со дна реки Десны ушедший в ночь на 24 декабря под лед автомобиль, которым управлял 42-летний мужчина.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что автомобиль удалось поднять из реки в воскресенье 25 декабря в 14:45. По предварительной версии, автомобиль Seat Altea 24 декабря в 00:28 заехал на лед реки и провалился в районе пляжа «Золотой берег» в Чернигове. Причина случившегося устанавливается. Проводятся следственные действия. Отмечается, что в автомобиле нашли тело мужчины.

В поисковых работах участвовали 9 единиц техники, три моторные лодки и 32 человека.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Херсоне со дна реки достали автомобиль с телами мужчины и женщины.