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В Чернигове со дна Десны подняли утонувшую легковушку

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По факту ЧП открыто уголовное производство, проводятся следственные действия

По факту ЧП открыто уголовное производство, проводятся следственные действия

Причина ухода под лед автомобиля устанавливается правоохранительными органами

Два дня спасатели Чернигова пытались достать со дна реки Десны ушедший в ночь на 24 декабря под лед автомобиль, которым управлял 42-летний мужчина.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что автомобиль удалось поднять из реки в воскресенье 25 декабря в 14:45. По предварительной версии, автомобиль Seat  Altea 24 декабря в 00:28 заехал на лед реки  и провалился в районе пляжа «Золотой берег» в Чернигове. Причина случившегося устанавливается. Проводятся следственные действия. Отмечается, что  в автомобиле нашли тело мужчины.

В поисковых работах участвовали 9 единиц техники, три моторные лодки и 32 человека.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Херсоне со дна реки достали автомобиль с телами мужчины и женщины.

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Теги: ГСЧС, авто, утонул

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