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На Рождество в Миланском соборе зажигал украинский Bruno?

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Пришествие Санта Клауса

Пришествие Санта Клауса

На Рождество в Миланском соборе неизвестные устроили скандальный перформанс с картиной украинского художника

Неизвестные закрепили картину «Сошествие Санта-Клауса к Деве Марии и Иисусу Христу» рядом с одним из знаменитых витражей Миланского собора, сообщает Huffingtonpost.

Картину обнаружили прихожане храма во время Рождественской мессы в ночь на 25 декабря. Настоятель Миланского собора Луиджи Маньянини решил не привлекать дополнительного внимания к инциденту и распорядился продолжать Литургию. Служителям церкви с помощью длинной штанги только удалось прикрыть картину темной завесой.

Картину демонтировали лишь на следующий день. Сейчас полотно находится в полиции. На картине изображен Санта-Клаус, который сошел к Деве Марии и младенцу Иисусу. Полотно подписано BRUNO (как известно, Джордано Бруно был сожжен инквизицией). В полиции сообщили, что картину с таким сюжетом недавно за 180 000 долларов купил американский коллекционер на одном из аукционов в Варшаве. Является ли размещенная в Миланском соборе работа оригиналом или копией и как она попала в храм, выясняет следствие.

Ни одна из радикальных организаций не взяла на себя ответственность за инцидент. Источники

Huffingtonpost сообщают, что за актами вандализма в Миланском соборе может стоять скандальная польский арт-группа The Krasnals. 2014 году она представила картину, изображающую Папу Римского Иоанна Павла II, которого кормит грудью отец Тадеуш Ридзик. Сейчас The Krasnals не заявляла о своей причастности к инциденту в Милане.

Зато украинские СМИ о скандальной картине «Сошествие Санта-Клауса к Деве Марии и Иисусу Христу» художника BRUNO вспоминали весной 2016 года. В частности, Факти.ictv.ua 22 марта сообщали о работе украинского мастера под псевдонимом BRUNO, которая ушла с молотка за $ 180 000 на варшавском аукционе Bohema Nowa Sztuka. Это рекордная цена как для работ самого художника, так и для остальных украинских полотен, которые продаются в Польше.

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Теги: художник

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