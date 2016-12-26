На Львовщине в кабине мусоровоза сгорел водитель
26/12/2016 10:05
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия
Мусоровоз загорелся на ходу, огнем повреждена кабина и двигатель. Причины ЧП устанавливаются
Во Львовской области в ночь на понедельник прямо на ходу загорелся мусоровоз. Правоохранители выясняют причины происшествия. Известно то, что водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
«26 декабря в 03:45 вблизи г. Буська на объездной автодороге возле перекрестка дорог к с. Яблоновка в автомобиле-мусоровозе «МАЗ» (зарегистрирован в г. Кременчуг Полтавской области) возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания устанавливается)», - говорится в сообщении.
В результате пожара уничтожена кабина и двигатель автомобиля. На месте ЧП проводится доследственная проверка.
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