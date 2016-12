Глоссарий 2016 года. Часть первая (ОБНОВЛЕНО)

Основные термины, которые власть употребляла на протяжении 2016 года

В 2016 году словарный запас украинцев пополнился множеством новых слов и выражений. Или старых, но наполнившихся новым смыслом. Мы отобрали 50 самых ярких, пришедших из разных сфер – войны и мира, политики и бизнеса, образования и науки, культуры и спорта. И расположили все эти словесные изюминки 2016 года в алфавитном порядке, как это и должно быть в глоссарии.

От Анаконды до Военного Тигра.

Анаконда – под таким названием в России прошла спецоперация против протестующих шахтеров обанкротившейся компании «Кингкоул» в Ростовской области, требующих зарплаты за два года, которых региональные власти решили любыми способами не пустить в Москву. А в Украине Анакондой называют будто бы существующий план США по экономическому удушению Кремля. Правда, споры между приверженцами и критиками гипотезы об Анаконде могут потерять смысл после смены хозяина Овального кабинета в Белом доме в Вашингтоне. Какую политику по отношению к Путину будет проводить Дональд Трамп, сейчас не знает, наверное, и сам Трамп.

Андреевский монстр – Киевский драмтеатр на Подоле, презентация фасада которого состоялась 29 ноября. Киевлян возмутило черное здание кубических форм на Андреевском спуске, сильно выделяющееся на фоне старинных домиков. 22 декабря секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что фасад театра будут переделывать за бюджетные средства в случае, если этого захочет общественность. «Частный инвестор для города построил театр и планирует его передать в собственность города. Строительство еще не завершено. Когда оно подойдет к концу, то общественность сможет решить, что с ним делать. То есть, по желанию жителей столицы бюджетные средства потратят на переоформление фасада или реконструкцию», – пообещал секретарь Киеврады.

Безвиз – сокращенное название безвизового режима между Украиной и ЕС, которым нам морочили голову целый год. В декабре в ЕС приняли решения, которые вроде бы должны ускорить введение этого режима. Впрочем, безвизовая тема сейчас звучит и в противоположном направлении: становится все более вероятным, что одновременно с введением безвиза с ЕС будет отменен безвиз с Россией. МИД Украины говорит, что с технической точки зрения уже все подготовлено, но соответствующее политическое решение еще не принято.

Блокада оккупированных территорий – некорректный термин, применяемый для описания препятствий на пути передвижения людей и товаров между свободными территориями Украины и оккупированными. Украина не имеет никакой возможности блокировать перемещение на оккупированные территории ни военных, ни гражданских лиц и грузов из России. В такой ситуации заявления о блокаде Крыма и ОРДЛО смешны. И совершенно глупо брать на себя вину за разрыв гуманитарных и экономических связей с оккупированными территориями: эта вина лежит исключительно на оккупантах.

Боярышник – спиртосодержащая жидкость, продававшаяся в Иркутске. Россияне употребляли ее внутрь в качестве алкогольного напитка, несмотря на предостережения на этикетке, что это концентрат для ванн. Первые сообщения о пострадавших появились 18 декабря, за пять дней скончались 75 человек, еще 46 проходят стационарное лечение от отравления. Незадолго до этой трагедии вице-премьер РФ Хлопонин признал, что спиртосодержащие лекарства и парфюмерные лосьоны, которые население употребляет не по назначению, занимают до 20% алкогольного рынка России.

Брекзит – июньский референдум, на котором британцы решили выйти из ЕС. Термин Brexit уже вошел в академический Оксфордский словарь английского языка и происходит от слов Britain (Британия) и exit (выход). От слова exit происходит также и термин exit poll (экзитпол, то есть опрос на выходе из избирательных участков). После Брекзита сменилось правительство Великобритании. Новый премьер Тереза Мэй представила пошаговый план реализации итогов референдума, 8 декабря он был поддержан палатой общин британского парламента. Согласно плану, формальные переговоры с ЕС о процедуре выхода Великобритании из ЕС начнутся не позднее конца марта 2017 г. Они могут продлиться около двух лет.

Ветерок – ресторан на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, где 19 сентября киллер расстрелял главаря харьковской банды «Оплот» Евгения Жилина, бывшего в числе лидеров «Антимайдана» и затем «Новороссии». В декабре 2013-го вновь созданное подразделение «Оплота» в Донецке возглавил нынешний руководитель фейковой «ДНР» Александр Захарченко, позже Жилин хвастался, что именно он пролоббировал в Москве назначение Захарченко на этот пост. После убийства Жилина сайт Ветерка захлестнули положительные отзывы.

Витрина – оптимистичное название якобы существующего западного плана всесторонней модернизации Украины. Приверженцы гипотезы о Витрине утверждают, что Украине предстоит стать примером для других постсоветских государств и их народов: если хотите жить богато, свободно и достойно, бегите из-под влияния Кремля. Критики говорят, что Витрина – не более чем красивое название для внешнего управления над украинской властью, которое действительно регулярно проявляется в виде требований МВФ и настойчивых рекомендаций западных послов. Однако не факт, что Запад хочет сделать из Украины Витрину – скорее, он просто заботится о том, чтобы не потерять и вернуть с процентами вложенные в Украину деньги.

Внутренне перемещенные лица – так в Украине официально называются беженцы с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В апреле было создано Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, название которого поражает абсурдностью. Украинские власти не побоялись назвать оккупированные территории оккупированными, но постеснялись назвать беженцев беженцами и обозвали их внутренне перемещенными лицами, словно кто-то загонял их в вагоны и перемещал. Для самих беженцев, когда их обзывают аббревиатурой ВПЛ, это звучит как оскорбление.

Военный Тигр – оптимистичное название якобы существующего западного плана (в дополнение к Витрине) военного усиления Украины. Питающие надежды о Военном Тигре утверждают, что Украина с помощью США создаст современную, мощную, высокотехнологичную армию и потому с распростертыми объятиями будет принята в НАТО. «Укроборонпром» уже использует американские технологии при разработке ракетного вооружения, а на днях Барак Обама, заполняя свой обходной лист перед уходом с поста президента, подписал военный бюджет США на 2017 год, в котором предусматривается выделение $350 млн на военную помощь Украине, включая летальное оборонительное вооружение. Критики говорят о том, что Украине помогают усилиться в военном плане только для того, чтобы она справлялась с ролью буфера между НАТО и Россией.

От Гааги до Кремлеботов

Гаага – место, куда многие украинцы хотели бы отправить Путина. И если раньше это были только мечты, то в 2016 г. Международный уголовный суд в Гааге решил рассмотреть события в Украине и объединить в одно производство дела о преступлениях во время Евромайдана, об аннексии Крыма и о российской агрессии на Донбассе. А 21 декабря генассамблея ООН проголосовала за создание специального органа, который будет собирать свидетельства нарушений международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности, и «готовить документы в целях облегчения и ускорения справедливых и независимых уголовных процедур». Такой процедурой может стать, опять же, суд в Гааге.

Гадя – так в последние месяцы нередко именуют народного депутата от «Батьківщини», героя Украины, бывшую кремлевскую узницу Надежду Савченко. Некоторые идут дальше и предлагают назвать Гадей «единицу измерения подлости». «В обороте есть достаточно много терминов, которые возникли из имен людей, действия которых стали воплощением этого самого термина. Похоже на то, что сейчас в Украине формируется именно такой прецедент, – заявил блогер, выдвинувший эту идею. – В самом деле, это – эталон неблагодарности, предательства, отсутствия минимального такта, тупости и главное – продажности и предательства. Гадя уже стала символом упомянутых выше качеств и, вполне возможно, станет именем нарицательным, которым будут называть человека с целью крайней степени оскорбления или унижения».

Госсекретари – новое явление в украинском чиновничестве, которое, как это бывает, оказалось хорошо забытым старым. Госсекретари в министерствах и Кабмине существовали в 2001–2003 гг., но Янукович добился упразднениях их, чтобы они не связывали ему руки. На этот раз госсекретари назначаются сроком на пять лет по итогам конкурса. И хотя на должности госсекретарей в Кабмине и большинстве министерств выиграли конкурсы люди президента, премьера и нынешних министров, но у руководителей Минэнергоугля, Мининфраструктуры и Минздрава итоги конкурсов вызвали фрустрацию. Попытка этих министров добиться назначения новых конкурсов по новым правилам не нашла поддержки у премьера. «Я слышу это от различных органов власти: надо, чтобы назначили того, кого я считаю нужным, или тогда конкурс нелегитимен. Я с этим не согласен», –заявил Владимир Гройсман.

Дебилы, бл* – емкая дипломатичная формулировка, применяемая главой МИД РФ Лавровым для выражения, по одной из версий, крайнего восхищения чьими-либо действиями. По другой версии, к этой фразе Лавров прибегает, когда хочет представить кому-либо себя и всю российскую делегацию. На видео зафиксированы два случая применения Лавровым этой лексики: на пресс-конференции по итогам встречи в Москве со своим коллегой из Саудовской Аравии, когда во время выступления гостя российский министр изрек «дебилы, бл*», и совсем недавно, 9 декабря, в немецком городе Гамбурге, где собрался совет министров иностранных дел ОБСЕ. Там Лавров произнес «дебил», встретив оператора агентства Reuters.

Декоммунизация – самая веселая и жизнерадостная мелодия в политической какофонии 2016 года, творческое развитие темы Ленинопада. К июню в Украине был завершен демонтаж всех до единого памятников Ленину, кроме находящихся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Переименовано множество городов, районов, поселков, сел, в том числе два областных центра: Днепропетровск – в Днепр и Кировоград – в Кропивницкий. Чтобы переименовать соответствующие области, нужно вносить изменения в Конституцию. Однако наибольший ажиотаж вызвало переименование города Комсомольска Полтавской области в Горишние Плавни.

Джамала – сценическое имя украинской певицы Сусаны Джамаладиновой, победившей в мае на конкурсе «Евровидение 2016» с песней «1944», рассказывающей о трагической истории депортации крымскотатарского народа. Президент присвоил Джамале звание народной артистки Украины, а Киеврада – почетного гражданина Киева. Также в 2016 г. Джамала получила музыкальную премию YUNA в номинациях «Лучший соло-артист», «Лучший альбом» («Подих»), «Лучшая песня» («Злива») и «Лучший дуэт», премию Eurostory Awards за лучшую строчку в песне на конкурсе «Евровидение» (You think you are gods, but everyone dies – «Вы думаете, что вы боги, но каждый умирает»), премию Marcel Bezençon Award в номинации «Лучшее художественное исполнение» и премию Cosmopolitan Awards в специальной номинации «Вдохновение года». Благодаря Джамале Киев в мае нового года будет принимать конкурс «Евровидение 2017».

Долг Януковича – $3 млрд кредита, которые взял у Путина Янукович под обязательство отказаться от евроинтеграции Украины и не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Наверное, одна из самых проигрышных сделок за всю мировую историю. Причем оба оказались в дураках – и Янукович, и Путин. Оба они потеряли Украину, хотя могли бы продолжать ее грабить – ассоциация с ЕС этому нисколько бы не помешала. Теперь Путин пытается взыскать с Украины $3 млрд с процентами через Высокий суд Лондона. Слушания дела ожидаются в январе 2017 г.

Зрадофилы – блогеры, чьей излюбленной темой является зрада со стороны украинской власти. Самые ярые зрадофилы не стесняются заявлять, что в списке врагов Украины первым номером они ставят Петра Порошенко (а Путина если и включают в этот список, то на втором или еще более низком месте). Интересно, что о перемогофилах можно услышать крайне редко – наверное, потому, что этого термина избегают зрадофилы, принципиально отвергающие саму возможность каких-либо перемог при нынешней власти. В то же время понятно, что при желании в зрадофилы можно записать всех, кто критикует Порошенко.

Крейсер «Кузя» – ласкательно-уменьшительное именование тяжелого авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов», который был построен в Николаеве и украден у Украины Россией в декабре 1991 г., но отомстил захватчикам через 25 лет, потопив в ноябре-декабре 2016 г. палубные истребители МиГ-29К и Су-33. О своем нежелании выполнять преступные приказы крейсер «Кузя» отчаянно сигналил еще тогда, когда следовал из Баренцева моря к берегам Сирии: изо всех сил дымил во время перехода через Ла-Манш, а затем, уже в Средиземном море, вообще потерял ход, и его пришлось тянуть на буксире.

Кремлеботы – блогеры, внедряющие в украинское информпространство тезисы кремлевской пропаганды. По интернету гуляет «список из 700 троллей ФСБ по Украине», якобы взятый из некоего «чекистского ЖЖ», недоступного для посторонних. В любом случае это список старый и потому неполный. Кремлеботы, специализирующиеся по Украине, делятся на две основные категории: украинские блогеры, финансируемые из РФ, и российские блогеры (в т.ч. работники «фабрики троллей» в Петербурге), меняющие свой ай-пи через прокси, чтобы выдать себя за жителей украинских городов.

