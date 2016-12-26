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В 2016 году из Украины выдворили 14 воров в законе

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Большинство «воров в законе» - грузины

Большинство «воров в законе» - грузины

В течение этого года из Украины выдворены 14 «воров в законе». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян

«Итоги года по ворам в законе. За этот год Национальная полиция выдворила из Украины 14 воров в законе. Все со «стажем» отбытого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суммарный срок на всех, если добавить, - более 120 лет за решеткой», - написал на своей странице в Facebook Троян.

Он сообщил, воры в законе прибыли в нашу страну с целью дестабилизировать ситуацию на улицах и получить контроль над различными уголовными сегментами.

Он отметил, что Тенго Гальский, Дато Тобольский, Цруци, Курша и Лазарь, звезда YouTube Рафик Ереванский, Каха Тбилисский все они коронованы в России и подконтрольны российским ворам в законе, которыми непосредственно руководит ФСБ». 

По словам Трояна, уже долгое время российская организованная преступность занимает первое место в мире, опередив по опасности и жестокости итальянскую и мексиканскую мафию. 

Он сообщил, что под эгидой Генсекретариата Интерпола функционирует проект «Миллениум», призванный пресекать деятельность транснациональной евразийской организованной преступности, в частности «воров в законе», которые занимают высокое положение в преступной иерархии», - отметил он. 

По мнению Трояна, «выдворив этих 14 человек, мы не дали им возможность создавать здесь банды, а также перекрыли внешний контроль со стороны агрессора».

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Теги: вор в законе

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