Ветераны АТО грозят ДНР и ЛНР жесткой экономической блокадой

Ветераны заявили, что прежде всего они будут бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет и не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания

Ветераны АТО заявили, что начинают экономическую блокаду ДНР и ЛНР. второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский отметил, что блокада будет жесткой. Об этом сообщает "112 Украина».

«В отличие от первой блокады, мы готовимся более серьезно, поскольку мы готовимся и к противостоянию со стороны власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами. Мы готовим материальную базу, потому что сейчас мы общественная организация, готовим людей. Если раньше мы делали пять действий и только один раз говорили, что делаем, то сейчас мы будем обо всех своих действиях заявлять», - заявил Виногродский.

По словам ветеранов АТО, прежде всего они будут бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет и не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Ранее «Комментарии» писали о том, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения из плена украинских военных. Если боевики не начнут обмен пленными, их ждет экономическая блокада.