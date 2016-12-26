Генштаб назвал потери ВСУ за 2016 год

Боевые потери Вооруженных сил Украины в 2016 году составили 211 солдат. Об этом говорится в данным пресс-службы Генштаба ВСУ.

Количество небоевых потерь украинской армии составляет 256 военнослужащих.

Кроме того, в этом году, в 2016 году в результате боевых повреждений Вооруженные силы Украины потеряли более 100 единиц военной техники. В Генштабе добавили, что в текущем году около 7,5 тыс. человек вступили в ряды украинской армии на контрактной основе. Кроме этого, украинские вооруженные силы получили 1 тыс. единиц новой (модернизированной) военной техники и еще около 700 единиц отремонтированной.