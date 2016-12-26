В Украине снизились общие показатели преступности
26/12/2016 15:52
На мотивацию полицейских повлияло повышение денежного обеспечения
В течение последних месяцев в Украине снизились общие показатели преступности. Об этом
«Статистика последних месяцев ноября и неполного декабря дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют о росте показателей раскрываемости и уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало», - заявил спикер МВД Артем Шевченко в эфире «Украина.112».
Ранее «Комментарии» сообщили о том, что внутренних дел Арсен Аваков подписал в Нидерландах соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.
фото: Bad News
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Теги: престуники, МВД
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