В течение последних месяцев в Украине снизились общие показатели преступности. Об этом

«Статистика последних месяцев ноября и неполного декабря дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют о росте показателей раскрываемости и уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало», - заявил спикер МВД Артем Шевченко в эфире «Украина.112».

Ранее «Комментарии» сообщили о том, что внутренних дел Арсен Аваков подписал в Нидерландах соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.

фото: Bad News