В Кривом Роге подростки подожгли друга ради просмотров в YouTube

11-летнего мальчика доставили в реанимацию

Сегодня, 26 декабря, в поселке Авангард, что под Кривым Рогом, подростки подожгли своего 11-летнего друга. Ребята решили повторить трюк украинского блоггера Саши Шапика, который на одном из своих видео поджог себя, а после сиганул в воду.

Подростки подожгли мальчика, снимая действие на видео, однако потушить его самостоятельно не смогли. В реанимацию ребенка доставили каретой скорой помощи. Сейчас его спасают медики.

«ЧП произошло около трех часов дня. Наши сотрудники выехали на место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают детей и родителей», - сообщили «Комментариям» в пресс-службе полиции Кривого Рога.