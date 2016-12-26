В Кривом Роге подростки подожгли друга ради просмотров в YouTube
26/12/2016 15:50
Ребенка спасают медики.ФОТО: vk.com
11-летнего мальчика доставили в реанимацию
Сегодня, 26 декабря, в поселке Авангард, что под Кривым Рогом, подростки подожгли своего 11-летнего друга. Ребята решили повторить трюк украинского блоггера Саши Шапика, который на одном из своих видео поджог себя, а после сиганул в воду.
Подростки подожгли мальчика, снимая действие на видео, однако потушить его самостоятельно не смогли. В реанимацию ребенка доставили каретой скорой помощи. Сейчас его спасают медики.
«ЧП произошло около трех часов дня. Наши сотрудники выехали на место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают детей и родителей», - сообщили «Комментариям» в пресс-службе полиции Кривого Рога.
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Источник: «Днепропетровск. Комментарии»
Теги: Кривой Рог, криминал, поджег
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