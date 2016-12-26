МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Ветераны АТО начали блокаду ОРДЛО

0

Ветераны АТО начинают блокаду оккупированного Донбасса

Ветераны АТО начинают блокаду оккупированного Донбасса

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Об этом сообщил второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виноградский.

«Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей», - сказал он. 

По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли. 

Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают. 

«Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем», - отметил он. 

В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий. 

«Мы будем добиваться блокады торговли с «ДНР-ЛНР». На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду», - сказал он. 

Он уточнил, что акция будет бессрочная, «пока не отпустят наших ребят».

Ранее «Комментарии» писали о том, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения из плена  украинских военных. Если боевики не начнут обмен пленными, их ждет экономическая блокада. Ветераны также заявили, что прежде всего они  будут  бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет и не  намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Позже министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил о том, что блокада оккупированных территорий Донбасса может обернуться серьезными последствиями для Украины

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: АТО, блокада

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Киев против новой блокады оккупированных территорий Донбасса

Киев против новой блокады оккупированных территорий Донбасса

"> Ветераны АТО грозят ДНР и ЛНР жесткой экономической блокадой

Ветераны АТО грозят ДНР и ЛНР жесткой экономической блокадой

"> Впервые за шесть дней в зоне АТО нет потерь среди украинских военнослужащих

Впервые за шесть дней в зоне АТО нет потерь среди украинских военнослужащих

"> В АТО едут 44 автобуса с помощью

В АТО едут 44 автобуса с помощью

Загрузка...

Последние новости

20:29

За два года украинцами стали более 6 тысяч россиян

20:09

Обама не сомневается, что выиграл бы выборы в 2016-м

19:57

Украинские черноземы оскудели

19:40

В Турции построят 175 новых тюрем

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем »

Запорожье

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн »

Одесса

В Одессе иностранец сядет на 7 лет за контрабанду кокаина (ВИДЕО)

В Одессе иностранец сядет на 7 лет за контрабанду кокаина (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.