Ветераны АТО начали блокаду ОРДЛО

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Об этом сообщил второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виноградский.

«Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей», - сказал он.

По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.

Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.

«Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем», - отметил он.

В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.

«Мы будем добиваться блокады торговли с «ДНР-ЛНР». На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду», - сказал он.

Он уточнил, что акция будет бессрочная, «пока не отпустят наших ребят».

Ранее «Комментарии» писали о том, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения из плена украинских военных. Если боевики не начнут обмен пленными, их ждет экономическая блокада. Ветераны также заявили, что прежде всего они будут бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет и не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Позже министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил о том, что блокада оккупированных территорий Донбасса может обернуться серьезными последствиями для Украины