МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Небоевые потери ВСУ превысили боевые

0

Ситуация с воинской дисциплиной в ВСУ остается неудовлетворительной

Ситуация с воинской дисциплиной в ВСУ остается неудовлетворительной

Основная часть этих потерь связана с пьянством силовиков, сообщил главный военный прокурор

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина. При этом небоевые потери в 2016-м составили 256 военнослужащих, сообщает МинПром.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос отмечал, что небоевые потери сил АТО слишком велики, чтобы их озвучивать. При этом он уточнил, что основная часть этих потерь связана с пьянством силовиков, обусловленным слабой дисциплиной в отдельных частях.

Военная прокуратура еще в январе этого года информировала верховного главнокомандующего, президента Петра Порошенко, о ряде сверхкритических проблем в обеспечении правопорядка и дисциплины в войсках, отметил Матиос.

Ситуация с воинской дисциплиной в ВСУ остается неудовлетворительной, сообщил заместитель начальника отдела юридического департамента министерства обороны Владимир Панько. По его данным, в 2014 году за нарушения был задержан 701 военный, а в 2015-м – уже около 9 тыс. Актуальной является и проблема пьянства силовиков.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: пьянство, дисциплина, потери, ВСУ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Главнокомандующий ВСУ огласил официальные данные по числу погибших в АТО военнослужащих

Главнокомандующий ВСУ огласил официальные данные по числу погибших в АТО военнослужащих

"> Троих офицеров наказали за пьянство

Троих офицеров наказали за пьянство

"> Как в украинской армии «аватаров» перевоспитывают (ВИДЕО)

Как в украинской армии «аватаров» перевоспитывают (ВИДЕО)

"> Как снабженцы армии воюют с законами физики и рынка

Как снабженцы армии воюют с законами физики и рынка

Загрузка...

Последние новости

22:55

20 тысяч контрактников ждут подписи президента

22:20

В Уганде затонул катер с футболистами

21:56

Пенсионную реформу назвали приоритетом 2017 года

21:43

Тука назвал блокаду ЛДНР откровенным бредом

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Соратники Саакашвили продолжают уходить из ОГА

Соратники Саакашвили продолжают уходить из ОГА »

Донбасс

Для украинцев подготовили календарь с "видами" авдеевской "промки" (ФОТО)

Для украинцев подготовили календарь с "видами" авдеевской "промки" (ФОТО) »

Харьков

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.