Небоевые потери ВСУ превысили боевые

Основная часть этих потерь связана с пьянством силовиков, сообщил главный военный прокурор

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина. При этом небоевые потери в 2016-м составили 256 военнослужащих, сообщает МинПром.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос отмечал, что небоевые потери сил АТО слишком велики, чтобы их озвучивать. При этом он уточнил, что основная часть этих потерь связана с пьянством силовиков, обусловленным слабой дисциплиной в отдельных частях.

Военная прокуратура еще в январе этого года информировала верховного главнокомандующего, президента Петра Порошенко, о ряде сверхкритических проблем в обеспечении правопорядка и дисциплины в войсках, отметил Матиос.

Ситуация с воинской дисциплиной в ВСУ остается неудовлетворительной, сообщил заместитель начальника отдела юридического департамента министерства обороны Владимир Панько. По его данным, в 2014 году за нарушения был задержан 701 военный, а в 2015-м – уже около 9 тыс. Актуальной является и проблема пьянства силовиков.