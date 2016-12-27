Секретарь СНБО заявил о возможных провокациях в зоне АТО во время праздников
27/12/2016 14:24
Турчинов на праздники ждет провокаций
Александр Турчинов убежден, что Нацгвардия и ВСУ справятся с «нечистой силой"
Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает в зоне АТО провокации во время праздников, но он убежден, что Нацгвардия и ВСУ с этим справятся. Об этом Турчинов заявил в эфире телеканала « 112 Украина».
«Нечистая сила именно на такие христианские праздники себя и проявляет. К большому сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу Украину. Поэтому я могу прогнозировать, что будут провокации. Я убежден, что нечистая сила всегда обречена. И Нацгвардия, и ВСУ помогут очистить нашу страну от этой грязи», - заявил Турчинов.
Ранее «Комментарии» писали о том, что, по мнению Турчинова, 2017-й может стать переломным в освобождении оккупированных территорий.
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Теги: Турчинов, СНБО, провокации
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