The Guardian показал самые необычные ФОТО животных за 2016 год

Британское издание The Guardian опубликовало подборку фотографий, сделанных за последний год.

На фото животные в необычных в самых непредсказуемых ракурсах.

Много трогательных и ярких фотографий, на которых животные, птицы и рыбы в повседневной жизни, а также, люди.