В ДНР предложили обмен пленными по формуле «690 на 47»

Руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47». Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР, это цифра «494 на 41», и «196 на 6» - это со стороны ЛНР», - сказала она.

Как сообщали ранее «Комментарии», боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.