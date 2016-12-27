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В ДНР предложили обмен пленными по формуле «690 на 47»

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В ДНР готовы к диалогу об обмене пленными

В ДНР готовы к диалогу об обмене пленными

Руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47». Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР, это цифра «494 на 41», и «196 на 6» - это со стороны ЛНР», - сказала она.

Как сообщали ранее «Комментарии», боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

 Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.

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Теги: боевики, ЛНР, ДНР

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   © «Комментарии:», 2016

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