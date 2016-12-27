Штаб Ахметова выдал более 2 тысяч наборов медикаментов детям Донбасса

Штаб Рината Ахметова в рамках проекта «Лекарства детям» выдал детям из Донбасса, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, 2 154 набора специальных наборов медикаментов. Об этом сообщила руководитель программы «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова Юлия Герасименко.

По ее словам, этот проект был запущен в октябре 2015 года с целью обеспечить необходимыми медикаментами детей из Донбасса с тяжелыми хроническими диагнозами. «За все время существования проекта дети уже получили 231 набор инсулина, 478 наборов тест-полосок, 815 наборов противосудорожных, 630 наборов противоастматических препаратов», - сказала она.

Герасименко также отметила, что получить медицинские препараты могут дети в возрасте от 0 до 18 лет, которые проживают на временно неподконтрольных Украине территориях, а также дети-переселенцы, проживающие на мирных территориях Донбасса.

Руководитель проекта уточнила, что помощь оказывается при таких заболеваниях, как сахарный диабет, бронхиальная астма, судорожный и эпилептический синдром (эпилепсия, ДЦП, гидроцефалия, черепно-мозговые травмы и их последствия, поражения центрально-нервной системы, энцефалиты и менингиты, опухоли головного мозга).

Кроме того, Герасименко подчеркнула, что каждый ребенок получает трехмесячный запас лекарств, а выдача медикаментов производится в аптеках Артемовска, Краматорска и Мариуполя.

Получить более детальную информацию о проекте «Лекарства детям» можно на сайте Штаба Рината Ахметова, а также по телефону горячей линии 0800 509 001.