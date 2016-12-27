ИГИЛ добрался до Украины

У СБУ имеются данные о том, что группировка, причастная к ИГИЛ, собирается взорвать взрывное устройство в общественном месте

Следователи Главного следственного управления СБУ попросили Шевченковский суд арестовать загранпаспорта нескольких человек, причастных к ИГИЛ. Ее члены планируют совершить в Украине теракт – подорвать начиненный взрывчаткой автомобиль. Об этом говорится в реестре судебных решений, сообщают Вести.

«На протяжении 2016 года неустановленные граждане Украины, РФ, стран Центральной Азии и лица без гражданства, будучи радикально настроенными лицами, действуя умышленно и по предварительному сговору создали террористическую группу и начали подготовку к совершению терактов на территории Украины. Сделали это с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта и международного осложнения», – объяснил в ходатайстве следователь.

Известно, что в группу входит до 15 человек, в прошлом они были членами организованных группировок и участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии.

«Члены указанной группы, организованные в устойчивое объединение, имеют огнестрельное оружие, систематически вымогают деньги у выходцев из мусульманских стран, которые временно находятся в Украине (в частности на территории Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей). А средства используются для финансирования деятельности «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) за рубежом», – уточняет следователь.

Арестовать документы он попросил 14 декабря. При этом уточнил, что у некоторых членов банды обыски были еще в первых числах декабря. При этом у СБУ имеются фактические данные о том, что группировка собирается взорвать самодельное взрывное устройство в общественном месте, в автомобиле. Непосредственным исполнителем является неустановленная личность, которая по имеющейся информации уже получила взрывное устройство.