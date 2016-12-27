Ющенко сделал сенсационные заявления насчет принадлежности к «украинской цивилизации» (видео)

Бывший президент Украины назвал Репина, Чайковского и Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры

В ходе своего выступления экс-президент заявил, что украинская «уникальная цивилизация» подарила миру множество шедевров, первым из которых Ющенко считает Трипольскую археологическую культуру, относящуюся к 5 тысячелетию до н.э.

Затем экс-президент отметил, что каждой стране важно иметь «свой национальный Лувр», в который, по мнению президента, следовало бы поместить полотна Репина.

«Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин – репа – это украинский художник, а Чайковский – чайка – это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий», – заявил Ющенко.

При этом русский язык, по мнению Ющенко, тоже является частью украинской культуры и вне нее не имеет какой-либо ценности.