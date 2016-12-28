В жутком ДТП под Харьковом погиб грудной ребенок

Внедорожник столкнулся с двумя машинами, а во время попытки скрыться - с третьей

ДТП произошло вчера, 27 декабря, около 17:00 на окружной дороге. Автомобиль Toyota Prado столкнулся с двумя машинами, а когда попытался скрыться с места происшествия, врезался в еще одну машину. В ней находилась семья с восьмимесячным ребенком.

Как сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Харькова, внедорожник двигался от Чугуевской развязки (Рогань) в сторону Московской развязки и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ-2107 и Volkswagen Caddy. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, он был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

Дальше водитель Prado, пытаясь скрыться с места происшествия, двинулся налево в направлении Салтовского шоссе, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2102, поясняют в Патрульной полиции. В ВАЗе находились 4 человека - 3 взрослых и ребенок. Врезультате столкновения восьмимесячный малыш погиб на месте, а его родители госпитализированы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель Toyota Prado был пьян. Вчера его задержали.