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общество

В Украину снова пришли отголоски румынского землетрясения

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Подземные толчки ощутили жители Одессы и других городов юго-запада Украины

Подземные толчки ощутили жители Одессы и других городов юго-запада Украины

Землетрясение в зоне Вранча началось в 1:21 по киевскому времени

Минувшей ночью житель Одессы и других расположенных на юго-западе городов ощутили подземные толчки интенсивностью в 3-4 балла. Как выяснилось, это были отголоски румынского землетрясения, которое началось в 1:21 по киевскому времени.  

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой в 5,6 баллов располагался в сейсмоактивной  зоне Вранча ( участок стыковки Южных  и Восточных  Карпат)  в семи километрах  к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча и  залегал на глубине 81 км, пишет издание «Думская». 

Ранее «Комментарии» писали о том что в Чили произошло мощное землетрясение.

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Теги: землетрясение, Карпаты

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