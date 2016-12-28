В Украину снова пришли отголоски румынского землетрясения
28/12/2016 08:20
Подземные толчки ощутили жители Одессы и других городов юго-запада Украины
Землетрясение в зоне Вранча началось в 1:21 по киевскому времени
Минувшей ночью житель Одессы и других расположенных на юго-западе городов ощутили подземные толчки интенсивностью в 3-4 балла. Как выяснилось, это были отголоски румынского землетрясения, которое началось в 1:21 по киевскому времени.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой в 5,6 баллов располагался в сейсмоактивной зоне Вранча ( участок стыковки Южных и Восточных Карпат) в семи километрах к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча и залегал на глубине 81 км, пишет издание «Думская».
Ранее «Комментарии» писали о том что в Чили произошло мощное землетрясение.
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Теги: землетрясение, Карпаты
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