В Украину снова пришли отголоски румынского землетрясения

Землетрясение в зоне Вранча началось в 1:21 по киевскому времени

Минувшей ночью житель Одессы и других расположенных на юго-западе городов ощутили подземные толчки интенсивностью в 3-4 балла. Как выяснилось, это были отголоски румынского землетрясения, которое началось в 1:21 по киевскому времени.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой в 5,6 баллов располагался в сейсмоактивной зоне Вранча ( участок стыковки Южных и Восточных Карпат) в семи километрах к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча и залегал на глубине 81 км, пишет издание «Думская».

Ранее «Комментарии» писали о том что в Чили произошло мощное землетрясение.