«Техморгидрострой» обсудил с китайскими инвесторами развитие системы украинских морских портов

Один из мировых лидеров в отрасли строительства портов и дноуглубления китайская государственная корпорация «CCCC» (China Communications Construction Company) заинтересована в расширении работы на украинском рынке, однако не может зайти со своим предложением из-за проблем с прозрачностью ведения бизнеса.

Об этом заявил директор дноуглубительной компании «Техморгидрострой Николаев» Алексей Буштрук по итогам встречи с руководством китайской корпорации, на которой обсуждалось сотрудничество в системе развития украинских портов.

По его словам, китайские партнеры ранее пытались зайти со своим предложением на украинский рынок, но им пришлось отказаться от своей идеи из-за проблем с прозрачностью ведения бизнеса.

Алексей Буштрук отметил, что на сегодняшний день Украины не имеет к сожалению собственного технического флота для проведения, дноуглубительных работ и руководство китайской корпорации зная об этом предложили организовать встречу.

Он отметил, что на встречи обсуждалась ситуация на украинских рынках, китайцы поделились опытом функционирования портов в Украине и в своей стране. Кроме того, китайские партнеры заявили о готовности инвестировать в разные инфраструктурные проекты, в том числе и в строительство объектов.

По его словам, китайские инвесторы выразили надежду, что в Украине все-таки идет движение в сторону прозрачности ведения бизнеса. «

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в отрасли дноуглубления и в числе о возможном привлечении китайского технического флота.