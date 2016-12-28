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«Техморгидрострой» обсудил с китайскими инвесторами развитие системы украинских морских портов

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Китайцы готовы сотрудничать с Украиной

Китайцы готовы сотрудничать с Украиной

Один из мировых лидеров в отрасли строительства портов и дноуглубления китайская государственная корпорация «CCCC» (China Communications Construction Company) заинтересована в расширении работы на украинском рынке, однако не может зайти со своим предложением из-за проблем с прозрачностью ведения бизнеса. 

Об этом заявил директор дноуглубительной компании «Техморгидрострой Николаев» Алексей Буштрук по итогам встречи с руководством китайской корпорации, на которой обсуждалось сотрудничество в системе развития украинских портов. 

По его словам, китайские партнеры ранее пытались зайти со своим предложением на украинский рынок, но им пришлось отказаться от своей идеи из-за проблем с прозрачностью ведения бизнеса.

Алексей Буштрук отметил, что на сегодняшний день Украины не имеет к сожалению собственного технического флота для проведения, дноуглубительных работ и руководство китайской корпорации зная об этом предложили организовать встречу.

Он отметил, что на встречи обсуждалась ситуация на украинских рынках, китайцы поделились опытом функционирования портов в Украине и в своей стране. Кроме того, китайские партнеры заявили о готовности инвестировать в разные инфраструктурные проекты, в том числе и в строительство объектов.

По его словам, китайские инвесторы выразили надежду, что в Украине все-таки идет движение в сторону прозрачности ведения бизнеса.  «

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в отрасли дноуглубления и в числе о возможном привлечении китайского технического флота.

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Теги: сотрудничество, порты, китайцы

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