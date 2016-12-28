В Украине объявлено штормовое предупреждение
28/12/2016 12:28
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.
Сегодня днем,28 декабря, в Киеве пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем около 0 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 3 мороза.
На севере мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 3 мороза.
В центре небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2 тепла до 3 мороза.
На востоке Украины небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 1 тепла до 4 мороза.
На юге без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 1мороза до 5 тепла.
В Крыму днем без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 6 тепла.
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Теги: штормовое предупреждение, погода
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