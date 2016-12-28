В Крыму ожидаются отключения света

В январе 2017 года в оккупированном Крыму ожидаются плановые отключения электричества, сообщает пресс-служба Крымэнерго.
Специалисты будут проводить плановый ремонт оборудования.
«В различных районах Крыма, в разные дни в промежутке с 8:00 до 17:00 возможны отключения света согласно утвержденным графикам», – говорится в сообщении.
В пресс-службе посоветовали крымчанам звонить на «горячую линию».
При этом накануне Крымэнерго сообщало о дефиците электроэнергии на аннексированном полуострове из-за похолодания.
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