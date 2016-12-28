Заседание Печерского суда по делу о госизмене Януковича перенесли на неопределенный срок
28/12/2016 13:00
Участники процесса ждут решения Апелляционного суда о том, где будет рассматриваться дело Януковича
Защита экс-президента требует переноса слушания дела в Апелляционный суд
Печерский суд, где сегодня должен был начаться процесс по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, перенес заседание на неопределенный срок. Об этом сообщает «112 Украина».
Как стало известно, адвокаты Виктора Януковича ходатайствуют о переносе слушания этого дела в Апелляционный суд.
По мнению защиты Януковича, Печерский суд находится под давлением ГПУ и потому не может беспристрастно рассматривать дело экс-президента Украины.
Слушание перенесено на неопределенный срок. Участники процесса ждут решения Апелляционного суда.
Ранее «Комментарии» писали о том, что адвокаты Януковича требуют привлечь Луценко к уголовной ответственности.
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