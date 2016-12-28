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Словарь Януковича
общество

Заседание Печерского суда по делу о госизмене Януковича перенесли на неопределенный срок

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Участники процесса ждут решения Апелляционного суда о том, где будет рассматриваться дело Януковича

Участники процесса ждут решения Апелляционного суда о том, где будет рассматриваться дело Януковича

Защита экс-президента требует переноса слушания дела в Апелляционный суд

Печерский суд, где сегодня должен был начаться процесс по делу  о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, перенес заседание на неопределенный срок. Об этом сообщает  «112 Украина».

Как стало известно, адвокаты Виктора Януковича  ходатайствуют  о переносе слушания этого дела в Апелляционный суд.

По мнению защиты  Януковича, Печерский суд находится под давлением ГПУ и потому не может беспристрастно рассматривать дело экс-президента Украины.

Слушание перенесено на неопределенный срок. Участники процесса ждут решения Апелляционного суда.

Ранее «Комментарии» писали о том, что адвокаты Януковича требуют привлечь Луценко к уголовной ответственности.

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Теги: Янукович, суд

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