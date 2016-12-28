Спасатели рассказали, что делать при ураганном ветре, который надвигается на Украину

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали жителей Украины соблюдать элементарные правила безопасности на улице при сильном ветре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам рекомендуют не ходить под раскидистыми деревьями, возле рекламных щитов и линий электропередач, так как ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

КАк сообщали «Комментарии», ранее писалось о том, что сегодня будут сильные порывы ветра, которые будут наблюдаться в ряде областей. В частности, порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. В Карпатах - до 25 м/с