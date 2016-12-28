Суперфинал «Х-Фактора»: как выбирали победителя телешоу

Суперфинал прошел с яркими номерами, сюрпризами и эмоциями. А главное, ведущая Оксана Марченко обнадежила всех тем, что продолжение следует

Рекордное число зрителей собрал в минувшие выходные у телевизора последний прямой эфир 7-го сезона самого популярного талант-шоу страны «Х-Фактор». Суперфинал обещал сюрпризы, неожиданности, перевоплощения и невероятные, запоминающиеся выступления.

«Сегодня большое событие 2016 года — праздничный гала-концерт, — объявила, открывая этот вечер чудес, бессменная ведущая шоу Оксана Марченко. ― Я очень рада вас видеть. Но в то же время мне немного грустно, что это наш финальный вечер».

В начале шоу все конкурсанты исполнили «Новогоднюю песню» Севака Ханагяна .

Следует заметить, что в этот вечер на сцену вышли все участники прямых эфиров 7-го сезона «Х-Фактора» . И неудивительно, потому что всех их зрители успели полюбить, отдавая им свои голоса.

Номера праздничного вечера отличались яркими постановками, спецэффектами. На высоте были и вокалисты и балетная труппа. Зрителей переполняли эмоции, а исполнители просто купались в любви своих поклонников.

Настоящий предновогодний подарок поклонникам сделала Ирина Бровкина, исполнив песню Сry me a river Эллы Фицджеральд. На сцену снова вышла юная и непосредственная Руслана Кирющенко, Алексей Кудрявцев, группа «Без обмежень» (одну из песен ребята даже спели вместе со своим наставником Антоном Савлеповым). А ребята из Mountain Breeze вместе с Дашей Соколовской пели про любовь . Этот особенный номер никого не оставил равнодушным.

После выступления Павла Пигуры и Виталия Сычака Оксана Марченко объявила, что ребят ждет сюрприз. И тут же на сцене под гул зрительских оваций Павлу и Виталию подарили новую гитару!

Также не обошлось в этом выпуске шоу без экскурсии в закулисье «Х-Фактора». Участники последнего сезона рассказывали о том, что им дал проект, чем они занимались, когда гасли софиты и со сцены убирали декорации. И о том, как весело они проводили время, как дружили, сопереживали, как собирались после каждого эфира, чтобы обсудить выступления друг друга, чтобы поддержать, а иной раз и поплакать. «Мы получили столько эмоций, столько опыта! Мы нашли своих слушателей. Это лучшее, что мы могли сделать за все это время», ― заявил солист группы Mountain Breeze Александр Беляк.

Также члены жюри, присутствующие в зале зрители и телезрители получили возможность вспомнить все самые смешные моменты этого сезона, нелепые выступления и курьезы, потому что и они тоже уже неотъемлемая часть «Х-Фактора».

Но главная интрига вечера ― кто же станет победителем суперфинала ― сохранялась до самого конца. Оба претендента на победу - Севак Ханагян и Группа Detach - исполнили в этот вечер по три песни.

«Каждое твое выступление ― это просто фантастика. Я желаю, чтобы удача сегодня тебе улыбнулась. Чтобы для тебя этот сезон стал счастливым», — напутствовала Севака Оксана Марченко. И певец не разочаровал. Он потряс зрительскую аудиторию и мастерством исполнения, и неповторимым вокалом, и искренностью чувств, пронизывающей его песни.

Группа Detach в это вечер пела и вместе со своим наставником Юлией Саниной, и самостоятельно. Их номера традиционно отличались драйвом, брутальностью, смелостью , но при этом они были зажигательные, эмоциональные и порой даже смешные.

Когда Оксана Марченко объявила, что победителем 7-го сезона стал Севак Ханагян, зал взорвался шквалом оваций и радостных возгласов. Да и сам победитель лучшего вокального шоу страны с трудом сдерживал эмоции: «Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто работал над этим прекрасным конкурсом. Низкий поклон всей команде «Х-Фактора». Спасибо зрителям за поддержку!»

«Нынешний сезон «Х-Фактора» ― это праздник музыки. Разной, искренней, замечательной. С этой сцены звучало обилие авторских песен. Ну а в финале остались потрясающие музыканты, профессионалы, готовые к самостоятельной гастрольной деятельности» ― такую высокую оценку дал 7-му сезону «Х-Фактора» Константин Меладзе.

Ну а Оксана Марченко обнадежила фанатов этого талант-шоу тем, что продолжение следует. «Кастинги стартуют уже совсем скоро. Возможно, мы ждем именно вас!» ― обратилась она ко всем, кто хотел бы попробовать свои силы. И это точно будет еще один счастливый сезон, который подарит стране новых прекрасных исполнителей, а зрителям ― невероятное количество позитивных эмоций. Еще один сезон больших перемен, потому что этот конкурс меняет не только жизнь действительно талантливых людей ― его участников, но и каждого, кто с замиранием сердца следит за перипетиями на шоу «Х-Фактор».

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