МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Суперфинал «Х-Фактора»: как выбирали победителя телешоу

0

Шоу собрало у экранов телевизоров рекордное число зрителей

Шоу собрало у экранов телевизоров рекордное число зрителей

Суперфинал прошел с яркими номерами, сюрпризами и эмоциями. А главное, ведущая Оксана Марченко обнадежила всех тем, что продолжение следует

Рекордное число зрителей собрал в минувшие выходные у телевизора последний прямой эфир 7-го сезона самого популярного талант-шоу страны «Х-Фактор». Суперфинал обещал  сюрпризы, неожиданности, перевоплощения и невероятные, запоминающиеся выступления.

«Сегодня большое событие 2016 года — праздничный гала-концерт, — объявила, открывая этот вечер чудес, бессменная ведущая шоу Оксана Марченко. ― Я очень рада вас видеть. Но в то же время мне немного грустно, что это наш финальный вечер».

В начале шоу все конкурсанты исполнили «Новогоднюю песню» Севака Ханагяна .

Следует заметить, что в этот вечер на сцену вышли все участники прямых эфиров 7-го сезона «Х-Фактора» . И неудивительно, потому что всех их зрители успели полюбить, отдавая им свои голоса.

Номера праздничного вечера отличались яркими  постановками, спецэффектами. На высоте были и вокалисты и балетная труппа.  Зрителей переполняли эмоции, а исполнители просто купались в любви своих поклонников.

Настоящий предновогодний подарок поклонникам сделала Ирина Бровкина, исполнив песню Сry me a river Эллы Фицджеральд. На сцену снова вышла юная и непосредственная Руслана Кирющенко, Алексей Кудрявцев, группа «Без обмежень» (одну из песен ребята даже спели вместе со своим наставником Антоном Савлеповым). А ребята из Mountain Breeze вместе с Дашей Соколовской пели про любовь . Этот  особенный номер  никого не оставил равнодушным.

После выступления Павла Пигуры и Виталия Сычака Оксана Марченко объявила, что ребят ждет сюрприз. И тут же на сцене под гул зрительских оваций Павлу и Виталию подарили новую гитару!

Также не обошлось в  этом выпуске шоу без  экскурсии в закулисье «Х-Фактора». Участники последнего сезона рассказывали о том, что им дал проект, чем они занимались, когда гасли софиты и со сцены убирали декорации. И о том, как весело они проводили время, как дружили, сопереживали, как собирались после каждого эфира, чтобы обсудить выступления друг друга, чтобы поддержать, а иной раз и поплакать. «Мы получили столько эмоций, столько опыта! Мы нашли своих слушателей. Это лучшее, что мы могли сделать за все это время», ― заявил солист группы Mountain Breeze Александр Беляк.

Также  члены жюри, присутствующие в зале зрители  и телезрители получили возможность вспомнить все самые смешные моменты этого сезона, нелепые выступления и курьезы, потому что и они тоже уже неотъемлемая часть «Х-Фактора».

Но главная интрига вечера ― кто же станет победителем суперфинала ― сохранялась до самого конца.  Оба претендента на победу - Севак Ханагян и Группа Detach - исполнили в этот вечер по три песни.

«Каждое твое выступление ― это просто фантастика. Я желаю, чтобы удача сегодня тебе улыбнулась. Чтобы для тебя этот сезон стал счастливым», — напутствовала Севака Оксана Марченко. И певец не разочаровал. Он потряс зрительскую аудиторию и мастерством исполнения, и неповторимым вокалом, и искренностью чувств, пронизывающей  его песни.

Группа Detach в это вечер пела и вместе со своим наставником Юлией Саниной, и самостоятельно. Их номера традиционно отличались драйвом, брутальностью, смелостью , но при этом они были  зажигательные, эмоциональные и порой даже смешные.

Когда Оксана Марченко объявила, что победителем 7-го сезона стал Севак Ханагян, зал взорвался шквалом оваций и радостных возгласов. Да и сам победитель лучшего вокального шоу страны с трудом сдерживал эмоции: «Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто работал над этим прекрасным конкурсом. Низкий поклон всей команде «Х-Фактора». Спасибо зрителям за поддержку!»

«Нынешний сезон «Х-Фактора» ― это праздник музыки. Разной, искренней, замечательной. С этой сцены звучало обилие авторских песен. Ну а в финале остались потрясающие музыканты, профессионалы, готовые к самостоятельной гастрольной деятельности» ― такую высокую оценку дал 7-му сезону «Х-Фактора» Константин Меладзе.

Ну а Оксана Марченко обнадежила  фанатов этого талант-шоу тем, что  продолжение следует. «Кастинги стартуют уже совсем скоро. Возможно, мы ждем именно вас!» ― обратилась она ко всем, кто хотел бы попробовать свои силы. И это точно будет еще один счастливый сезон, который подарит стране новых прекрасных исполнителей, а зрителям ― невероятное количество позитивных эмоций. Еще один сезон больших перемен, потому что этот конкурс меняет не только жизнь действительно талантливых людей ― его участников, но и каждого, кто с замиранием сердца следит за перипетиями на шоу «Х-Фактор».

Ранее«Комментарии» писали о том, что сулит знакам зодиака гороскоп на 2017 год.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Х-фактор, шоу

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Звезда «Мальчишника в Вегасе» стал отцом во второй раз

Звезда «Мальчишника в Вегасе» стал отцом во второй раз

"> Врачи рассказали, почему Новый год является вредным праздником

Врачи рассказали, почему Новый год является вредным праздником

"> 10 знаменитостей, которые хотят оставаться в тени

10 знаменитостей, которые хотят оставаться в тени

"> Две трети телевизоров получат OLED-дисплей к 2020 году

Две трети телевизоров получат OLED-дисплей к 2020 году

Загрузка...

Последние новости

14:01

Как есть сладкое и не толстеть, выяснили медики

13:58

В 21 области Украины превышен эпидпорог

13:56

Писному на Новый год подарят украинскую таможню

13:44

В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

На "Гнутово" и "Станице Луганской" сокращаются очереди - наблюдатели

На "Гнутово" и "Станице Луганской" сокращаются очереди - наблюдатели »

Харьков

Харьковчане шалят с запрещенной пиротехникой

Харьковчане шалят с запрещенной пиротехникой »

Одесса

Убийство ребенка в Лощиновке: обвинительный акт направили в суд

Убийство ребенка в Лощиновке: обвинительный акт направили в суд »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.