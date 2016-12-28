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общество

В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области

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На 28 декабря 2016 года мобильные бригады выдали более 263 тысяч продуктовых наборов

На 28 декабря 2016 года мобильные бригады выдали более 263 тысяч продуктовых наборов

Первый выезд мобильных волонтеров запланирован на 10 января

 94 села Донецкой области получат в январе гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова. Мобильные бригады доставят жителям этих населенных пунктов  продуктовые наборы.

«Первый выезд мобильных волонтеров запланирован на 10 января. В течение трех недель они выдадут более 16 тысяч продуктовых наборов. В «серой зоне» помощь, в частности, доставят в Пески, Опытное, Водяное, Гранитное и Пищевик. На неподконтрольной территории продуктовые наборы будут выдаваться в населенных пунктах Амвросиевского района. Это будет уже пятый выезд мобильных волонтеров в этот район», ‒рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.   

Известно, что проект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Таким образом удается  оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи помощи.

Мобильные бригады Штаба  Рината Ахметова  по состоянию на 28 декабря 2016 года выдали более 263 тысяч продуктовых наборов.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных бригад в январе можно на сайте Гуманитарного штаба или по телефону горячей линии 0 800 509 001.

Ранее «Комментарии" писали о том,  что в Мариуполе Фонд Рината Ахметова организовал праздник для детских домов семейного типа.

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Теги: мобильные бригады, гуманитарная помощь

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   © «Комментарии:», 2016

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