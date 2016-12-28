МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

В Украине появится новая система контроля качества продуктов

0

Гройсман анонсировал создание новой системы

Гройсман анонсировал создание новой системы

Нынешняя система контроля по качеству продуктов несовершенна, поэтому нужно создать новую чтобы добиться безопасности пищевых продуктов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

По его словам создание нового контроля качества за пищевыми продуктами является стратегическим приоритетом правительства.

«Это комплекс мероприятий, которому все развитые страны придают очень большое значение. У нас, к большому сожалению, сегодня пока что эта система является не развитой. Очень важно нам добиться качества и безопасности пищевых продуктов. Если только задуматься, мы понимаем, что эта система является в Украине недостаточной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов, – это наш стратегический приоритет», – сказал он.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «УкрИнформ»,

Теги: продукты, еда

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Специалисты назвали топ-10 продуктов для здоровья и роста детей

Специалисты назвали топ-10 продуктов для здоровья и роста детей

"> Эксперты назвали самые опасные продукты для праздничного стола

Эксперты назвали самые опасные продукты для праздничного стола

"> От каких продуктов стоит отказаться при астме, рассказали специалисты

От каких продуктов стоит отказаться при астме, рассказали специалисты

"> Украинский экспорт в ЕС – это сырье и продукты первичной переработки

Украинский экспорт в ЕС – это сырье и продукты первичной переработки

Загрузка...

Последние новости

17:34

Apple заручилась поддержкой Foxconn

17:30

За зарплаты в конверте будут штрафовать на 320 тысяч

17:17

В НБА принимают допинг

17:14

Во время гастролей в Тобольске Райкин «оторвал мышцу» на ноге

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Инженер "Завода им. Малышева", вынесший секретные документы, отделался штрафом

Инженер "Завода им. Малышева", вынесший секретные документы, отделался штрафом »

Донбасс

Захарченко не собирается отказываться от территории Донецкой области

Захарченко не собирается отказываться от территории Донецкой области »

Запорожье

Чудеса в общаге: полицию просят словить "домового"

Чудеса в общаге: полицию просят словить "домового" »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.