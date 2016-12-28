В Украине появится новая система контроля качества продуктов

Нынешняя система контроля по качеству продуктов несовершенна, поэтому нужно создать новую чтобы добиться безопасности пищевых продуктов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

По его словам создание нового контроля качества за пищевыми продуктами является стратегическим приоритетом правительства.

«Это комплекс мероприятий, которому все развитые страны придают очень большое значение. У нас, к большому сожалению, сегодня пока что эта система является не развитой. Очень важно нам добиться качества и безопасности пищевых продуктов. Если только задуматься, мы понимаем, что эта система является в Украине недостаточной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов, – это наш стратегический приоритет», – сказал он.