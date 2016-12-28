Американцы создали беспилотный сантамобиль на полозьях

Американская компания создала виртуальный вариант нового транспортного средства для Санта-Клауса - беспилотный автомобиль на полозьях который получил название JNGL64.

Он представляет собой пикап с большим свободным пространством для размещения подарков. Разработчики шутят, что сантамобиль разгоняется до 3,676 миллиона километров в час. Именно такой скоростью должно обладать транспортное средство Санта-Клауса, чтобы успеть доставить подарки всем детям Земли за одну ночь.

Для обеспечения максимального комфорта для Санта-Клауса разработчики предусмотрели подстаканники с функцией автоматического подогрева, а также обеспечили автомобиль точкой доступа Wi-Fi.

Кроме того, концепт оснащен функцией автопилота, которая получила название Rudolph Red-Nose Guidance System в честь мультфильма «Приключения олененка Рудольфа».