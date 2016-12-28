От торгового центра «Роксолана» во Львове злоумышленник потребовал 200 биткоинов (более 180 тысяч долларов) за прекращение ложных сообщений о минировании здания ТЦ, говорится в сообщении торгового центра на его сайте.

«После очередной эвакуации начался открытый шантаж руководства торгового центра со стороны злоумышленника. На электронный адрес администрации пришло письмо с требованием заплатить 200 биткоинов, что составляет почти 180 тысяч долларов США. В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуации будут продолжаться ежедневно, до завершения новогодних праздников», - говорится в сообщении.

На протяжении нынешнего месяца ТЦ «Роксолана» уже четыре раза «минировали», однако ни разу эти сообщения не подтвердились.

Сообщение злоумышленника было передано в полицию