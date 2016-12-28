Инженер «Завода им. Малышева», вынесший секретные документы, отделался штрафом

Техническую документацию сотрудник хотел вывезти в Россию

Инженер-конструктор ГП «Завод имени Малышева», который нынешней осенью забрал и хранил дома техническую документацию с работы, отделался штрафом. Коминтерновский районный суд, учитывая сделку между обвиняемым и прокурором, приговорил «малышевца» к уплате 1700 грн без лишения права занимать определенные должности. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

Из материалов дела следует, что в октябре 2016 года сотрудник завода забирал и относил домой технологические документы по процессу производства и ремонту военной техники. Во время очередного выноса охранник предприятия выявил и изъял у него секретную документацию. На следующий день мужчина добровольно передал сотрудникам СБУ все ранее похищенные документы и признался, что собирался их отвезти в РФ.

Пока приговор не вступил в силу, время апелляционного обжалования не истекло.

Фото: сайт ГП «Завод имени Малышева»