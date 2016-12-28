Коста Рика ввела безвизовый режим с Украиной
28/12/2016 18:37
Коста-Рика с декабря отменила визы для украинцев
С декабря Коста-Рика отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины
«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики», - говорится в сообщении на странице в Facebook.
В МИД напоминают, что при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника.
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Теги: Коста-Рика, виза
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