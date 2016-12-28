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общество

Каждому пятому украинцу не хватает денег даже на еду

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Позволить себе купить все могут лишь 0,1% граждан

Позволить себе купить все могут лишь 0,1% граждан

18,5% украинцев заявляют, что им не хватает денег даже на еду, а позволить себе купить все могут лишь 0,1% граждан. Это свидетельствует из результатов исследования, которое проводил Киевский международный институт социологии.

По результатам опроса 51,3% опрошенным хватает денег на еду, но покупать одежду они не могут.

Кроме того, 26,5% заявили, что им хватает денег на еду, одежду и даже могут кое-что откладывать, в тоже время 2,6% респондентов могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, а 0,1% - что семья может позволить себе купить все что захочет. 

1% опрошенных не смогли определиться. чуть более 20% опрошенных верят, что вскоре они будут жить лучше. О том, что будут жить намного лучше считают 1,9%, несколько лучше - 19,7%. В свою очередь 20,2% украинцев считают, что через год их семья будет жить несколько хуже, а еще 6,9% - намного хуже. 

Ответ «так же, как сейчас» дали 36,4%. Затруднились ответить на вопрос 14,8%, а 0,1% отказались отвечать. 

Кроме того, 22,9% украинцев считают себя счастливыми людьми, еще 31,1% - сказали «скорее да, чем нет». Также 25,2% украинцев на вопрос, считают ли они себя сейчас счастливыми, ответили: «И да, и нет»; 11,1% - «скорее нет, чем да», не считают себя счастливыми - 7,6%. Затруднились ответить на вопрос 2% опрошенных. 

Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. 

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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Источник: «УНИАН»,

Теги: уровень жизни, соцопрос

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