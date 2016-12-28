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общество

Сеть «АТБ» подверглась информационной диверсии

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События вокруг торговой сети «АТБ» ее руководство считает попыткой изощренной рейдерской атаки

События вокруг торговой сети «АТБ» ее руководство считает попыткой изощренной рейдерской атаки

По Интернету разгоняются «новости» о корпорации, которые можно расценить как заказные

Корпорация «АТБ» предупредила украинских представителей СМИ о распространении сомнительными изданиями ложной информации о руководстве компании. В частности, во вторник, 26 декабря, на некоторых интернет-ресурсах появилось сообщение о задержании ответственных работников «АТБ-маркета» сотрудниками СБУ.

«В рамках попытки рейдерской атаки с использованием гибридных технологий, которую продолжают недоброжелатели компании, проводится информационная диверсия в отношении «АТБ», – говорится в сообщении корпорации. Также представители корпорации объяснили технологию, к которой на сей раз прибегли рейдеры. Вчера на одном из авторитетных ресурсов было опубликовано сообщение о задержании сотрудниками СБУ топ-менеджера сети супермаркетов по подозрению в финансировании сепаратистов. Название компании не называлось. Ночью атакующей стороной к этому материалу было дописано продолжение, в результате читатель смог узнать, что «задержанным» оказался член совета директоров корпорации «АТБ» Александр Токарь. На самом деле в первоначальном сообщении этого не было, поскольку ни руководство компании, ни сама корпорация никоим образом непричастны к данному информационному поводу.

Между тем текст, в котором содержится явная клевета, утром появился на малопопулярном интернет-ресурсе. И характерно то, что по ссылке на первоисточник осуществляется переход на абсолютно не похожий на оригинал и лживый материал. Затем многие интернет-издания разгоняют недостоверную информацию, ссылаясь на новый ресурс. Причем ни одно из изданий не поинтересовалось ни в «АТБ», ни в СБУ, соответствует ли текст действительности. Хотя было бы наивно требовать этого от исполнителей «заказа», считают в компании. Сейчас корпорация «АТБ» готовит документы для передачи в контролирующие, правоохранительные и судебные органы на предмет привлечения к ответственности за ущерб деловой репутации, а также распространение недостоверной информации о частных лицах, являющихся сотрудниками предприятия.

«Такого рода перепечатки с изменением сути новости в определенных кругах называются «отмыванием источника». Технология, которую так любят использовать в ходе гибридной информационной войны представители страны-агрессора. Но попытки дискредитировать нашу сеть напрасны. Все наше руководство находится либо на рабочих местах, либо в командировках, либо в очередном отпуске. Всем журналистам, над которыми в настоящее время тяготеет искушение перепечатать искаженную новость без проверки информации, мы с удовольствием поможем вернуться в русло профессиональной этики. В частности, готовы по запросу предоставить информацию о местонахождении и контакты любого топ-менеджера, который их заинтересует», – отмечают в компании «АТБ».

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Теги: рейдер, атака

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