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общество

Захарченко хочет сделать ДНР всю Донетчину

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Александр Захарченко, руководитель так называемой ДНР

Александр Захарченко, руководитель так называемой ДНР

Результаты незаконного референдума 2014 года он планирует распространить на всю территорию области

Руководитель так называемой ДНР Александр Захарченко заявил о намерении на минских переговорах поставить вопрос о передаче боевикам территории всей Донецкой области, в том числе контролируемой Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была – вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача Минска-2 – перейти именно к этим переговорам», – сказал лидер 

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Теги: Донетчина, референдум, ДНР, Захарченко

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