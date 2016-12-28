Захарченко хочет сделать ДНР всю Донетчину

Результаты незаконного референдума 2014 года он планирует распространить на всю территорию области

Руководитель так называемой ДНР Александр Захарченко заявил о намерении на минских переговорах поставить вопрос о передаче боевикам территории всей Донецкой области, в том числе контролируемой Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была – вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача Минска-2 – перейти именно к этим переговорам», – сказал лидер