Полковнику Безъязыкову огласили подозрение в госизмене

СБУ заявляет, что имеет неопроверживые доказательства преступлений полковника Безъязыкова

Полковнику Ивану Безъязыкову, который два года провел в плену ДНР и был освобожден прошлым летом, следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольными российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей», - сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Накануне СБУ обнародовала записи телефонных разговоров сделанных 30 августа 2014 года, на которых якобы Безъязыков принимает сведения от информатора о передвижениях украинских военных в районе населенного пункта Андреевка.

Ранее «Комментарии» писали о том, что полковник Иван Безъязыков отрицает выдвинутые ему обвинения.