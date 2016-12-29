Умер известный украинский дирижер Зюзькин

Скончался заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин. Об этом сообщает Великоалександровский сельской совета.
«Перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина - Народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел», - говорится в сообщении на странице в Facebook.
Его не стало на 73-м году жизни.
Также сообщается, что артист скончался из-за неизлечимой болезни.
Александр Зюзькин был основателем и дирижером Народной хоровой академической капеллы им. Павла Чубинского, а также – директором Великоолександровской школы искусств и ремесел.
Напомним, в мае 2016 года умер Николай Кацал - дирижер и основатель хора «Дударик».
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