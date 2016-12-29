Штаб Ахметова доставил на дом одиноким старикам и инвалидам 44 тысячи продуктовых наборов

Штаб Рината Ахметова доставил на дом адресно 44 тысячи продуктовых наборов гуманитарной помощи для одиноких стариков и инвалидов. Об этом сообщила руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова Наталья Барышпольская.

По ее словам, «Адресная доставка» создана для помощи самым нуждающимся людям, и она позволяет обеспечивать продуктами тех стариков и инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут прийти на пункт выдачи и получить набор самостоятельно.

Она отметила, что для большинства одиноких людей каждый приезд волонтеров является важным и долгожданным событием, а также возможностью пообщаться и просто почувствовать себя незабытым.

Барышпольская сообщила, что адресная доставка гуманитарной помощи осуществляется в восемь населенных пунктах на неподконтрольной территории: Донецке, Макеевке, Ханженково, Харцызске, Енакиево, Снежном, Шахтерске и Торезе. Кроме того, она отметила, что продуктовые наборы волонтёры доставляют раз в 5-6 недель.

Жители Донбасса очень благодарны волонтерам за посещение и за добрые слова.

Так одна из жительниц Тореза Екатерина Ивановна рассказал о том, что она инвалид по зрению и для нее проблематично передвигаться по квартире, а благодаря посещению волонтеров у нее появляется желание жить дальше и даже на время забываются болезни.

Чтобы подать заявку на адресную доставку гуманитарной помощи, необходимо позвонить на горячую линию Штаба 0800 509 001.